Questo aereo decolla con il motore "spento" - Video

La pandemia di coronavirus ha colpito anche decine di compagnie aeree in tutto il mondo, alcune delle quali sono già fallite, mentre altre sono state costrette a sospendere i voli per arginare la diffusione del virus.

Un video insolito che mostra come un aereo israeliano della compagnia aerea israeliana decolla con il motore spento è diventato virale su Instagram.

"Nel tentativo di risparmiare denaro durante la pandemia di coronavirus, le compagnie aeree stanno funzionando a motore spento durante il decollo!", ha commentato l'autore della pubblicazione.

Tuttavia, in realtà non è altro che un'illusione ottica, in cui il movimento delle eliche è sincronizzato con i fotogrammi al secondo (FPS) registrati dalla telecamera, quindi sembra che non si muovano.

Il divertente post ha accumulato oltre 120.000 visualizzazioni in diversi giorni.

"Risparmierà molto carburante", "tutto ciò funziona", "è incredibile quello che puoi fare in questi giorni se sei abbastanza motivato", hanno commentato ironicamente alcuni utenti.