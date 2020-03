Rinoceronte combatte il caldo con una "doccia" - Video

Con l'inizio dell'estate, come gli umani, anche gli animali cercano modi per combattere il caldo. Uno di questi animali sono i rinoceronti nell'Assam dell'India, e uno in un video sta diventando virale sui social network con la sua doccia speciale.

I rinoceronti in Assam sono a rischio di bracconaggio poiché il loro corno può valere circa $ 150.000.