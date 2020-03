Il padrone accarezza il gatto... e l'Husky fa una scena di gelosia - Video

Nella sequenza filmata, diventata popolare su YouTube, è possibile vedere come l'Husky rivolge uno sguardo decisamente poco benevolo al suo padrone, quando questo decide di fare una carezza al suo tenero gattino nero.

Con dei versidecisamente inequivocabili, il cane mostra il suo malcontento all'uomo, come a volergli dire: "Ma come hai potuto farmi questo?". Alla fine, non contento, l'animale decide di spingere via il suo rivale in amore, per godersi appieno l'affetto del suo migliore amico.