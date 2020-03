Abbiamo fame! Gruppo di Golden Retriever aspetta con impazienza la cena - Video

Tutti attendono l'ora di cena, soprattutto dopo una lunga giornata. In questo video una banda di quattro adorabili Golden Retriever aspetta con impazienza il proprio pasto.

Il filmato condiviso su Instagram mostra il proprietario di un gruppo di Golden Retriever in possesso con una ciotola di cibo per cani in mano.

Anche se sembra che stia tentando di far gasare i quattro Retriever seduti fianco a fianco in mezzo alla cucina, i simpatici canini non mostrano alcun divertimento quando la ciotola viene mossa lentamente di fronte a loro.