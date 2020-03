Lady Gaga posa nuda come cyborg per copertina di una rivista - Foto, Video

La celebrità pop Lady Gaga ha posato nuda per un servizio fotografico a tema robotico per l'annuale Transformation Issue di primavera della rivista PAPER per il suo ultimo album Chromatica, che uscirà il 10 aprile.

La superstar della A-list è raffigurata in ginocchio, arcuata all'indietro, con la schiena e il fondoschiena rivolti verso la telecamera.

Il set, organizzato dall'artista belga Frederik Heyman e dal direttore creativo Nicola Formichetti, integra l'aura di fantascienza che trasuda dal video sulla prima traccia di Lady Gaga nel nuovo album: il singolo "Stupid Love".

Utilizzando la scansione 3D e CGI, il team creativo ha raffigurato la cantante agganciata a una rete di cavi, con il suo cuoio capelluto e la parte inferiore della gamba rimossi, rivelando un nucleo robotico.

I fan che hanno aspettato con ansia il nuovo album di Lady Gaga hanno espresso rapidamente la loro ammirazione, con molti che hanno propagandato il loro idolo come a dir poco "geniale" e una "regina".