Daniel Radcliffe racconta come Harry Potter lo ha trasformato in un alcolista

L'attore ha rilasciato tale dichiarazione sul programma radiofonico Desert Island Discs.

Ha detto all'host Lauren Laverne: "Ho capito molto velocemente che se vado a bere da qualche parte, per la gente questo è interessante. Dopotutto, non si tratta di un ubriacone qualunque, ma "Oh, guarda, Harry Potter beve un bicchiere dopo l’altro in un bar!"

Radcliffe ha spiegato che il ruolo di un ragazzo con poteri magici ha portato al fatto che l'interesse della gente per lui era "un po' beffardo".

Secondo lui, per molti, "è ridicolo per definizione".

Di conseguenza l’attore ha affermato che per questo motivo "ha iniziato a bere di più e a ubriacarsi di più, e che lo ha fatto per molti anni", riporta l'Independent.

"Tutto questo è avvenuto verso la fine delle riprese e dopo che erano finite è stato terribile, non capivo davvero cosa fare dopo e mi sentivo a disagio quando ero sobrio", ha aggiunto.

Radcliffe, che ha bevuto molto dal 2010, ha ringraziato la sua famiglia e i suoi amici per averlo aiutato nei momenti difficili.

In precedenza, ha detto che ha provato molte volte a smettere di bere e che ci è riuscito con l'aiuto di amici.