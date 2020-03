Attore di Games of Thrones ha contratto il coronavirus

L’attore norvegese Kristofer Hivju della serie tv Games of Thrones è risultato positivo al coronavirus.

L'attore norvegese Kristofer Hivju, noto per il suo ruolo di Tormund la Grande Morte nella serie "Il Trono di Spade", ha affermato di essere risultato positivo al coronavirus, che lui e la sua famiglia sarebbero stati isolati in casa per tutto il tempo necessario.

"Sfortunatamente, oggi sono risultato positivo al coronavirus COVID-19. La mia famiglia e io abbiamo deciso di autoisolarci a casa per tutto il tempo necessario. Siamo in buona salute, ho solo lievi sintomi di raffreddore", ha scritto l'attore su Instagram.

Ha invitato tutti a stare estremamente attenti e fare di tutto per fermare la diffusione del virus.

"Insieme possiamo superare questo virus e prevenire una crisi nei nostri ospedali. Per favore, prendetevi cura l'uno dell'altro, mantenete la distanza e siate in salute!" ha aggiunto.

Hivju è nato a Oslo il 7 dicembre 1978. Nel 2004 si è laureato presso la filiale danese dell'Istituto russo di arte teatrale (GITIS).