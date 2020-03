Nei social utenti entusiasti di una gatta nera che emula Jean-Claude Van Damme

Dalla pubblicazione, un breve video con la partecipazione di una gatta guerriera è riuscito ad ottenere oltre 25mila visualizzazioni.

Il filmato mostra come la protagonista si sia imposta di salire al solito appendiabiti e in qualche modo sia riuscita a mettersi in piedi sulla punta. Per le sue pose alcuni utenti sospettavano seriamente che lo stesso Jean-Claude Van Damme avesse addestrato la gatta.

Per il suo ruolo la pantera nera si sente abbastanza a suo agio. Ad un certo momento, sembra che stia rispettando il copione del regista. Sembra che letteralmente trafigga gli occhi del pubblico dall'altra parte dello schermo.

"Adorabile pantera, sei una grande acrobata", applaude la gatta elbshofstetterg.

Talento con la coda, ha notato li_bellula.