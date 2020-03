Messi continua ad allenarsi da solo in quarantena nella sua lussuosa casa a causa del coronavirus

Secondo i dati ufficiali, ci sono oltre 7.700 infetti e quasi 300 morti per la malattia, il che rende la Spagna il secondo paese più colpito in Europa, dopo l'Italia.

Il capitano del Barcellona Lionel Messi si è messo in quarantena dopo lo scoppio della pandemia di coronavirus.

In un post di Instagram, ha espresso il suo sostegno per coloro che stanno combattendo contro la malattia mortale, sollecitando anche le persone a seguire le istruzioni delle autorità sanitarie al fine di combattere l'infezione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leo Messi (@leomessi) in data: 14 Mar 2020 alle ore 7:47 PDT

Ma l'improvviso isolamento non significa che il giocatore smetterà di allenarsi, poiché la sua casa ha tutto il necessario per mettersi in forma, dato che ha un campo da calcio, una grande piscina e una palestra all'interno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo) in data: 11 Set 2019 alle ore 12:56 PDT

Messi e sua moglie Antonella Roccuzzo hanno condiviso numerose foto della loro casa, mostrando tutte le cose che aiutano la superstar a prepararsi per tornare a giocare.