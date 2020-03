Golden Retriever gioca con la sua padrona a un, due, tre stella - Video

Henry è un Golden Retriever e vive a Nashville, in Tennessee, insieme alla sua padroncina Jessica, che regolarmente posta su Instagram video e foto inerenti la vita quotidiana del suo tenero cagnolino.

In una delle ultime sequenze filmate messe online, si vede come Jessica cerchi di posare per farsi una foto durante una bella giornata di sole mentre l'animale, in secondo piano, prova ad avvicinarsi alle sue spalle nella maniera più silenziosa possibile, in modo da non farsi notare, ricordando da vicino quel gioco che tanti di noi facevano da bambini.