Squali banchettano con una carcassa di balena - Video

Gli squali sono le creature più temute negli oceani, questa volta però non hanno dovuto spaventare, inseguire o uccidere nessuno. Circa 40 squali hanno banchettato con il corpo gigantesco di una balena davanti agli occhi di un gruppo di subacquei.

Creatures of the Deep ha pubblicato un video in cui vedi un folto gruppo di squali di diverse specie divorano il corpo della balena.

Ogni volta che una balena muore, il suo cadavere galleggia a lungo a causa dei gas al suo interno. Ed è a questo punto che gli squali possono usufruire di "un pranzo facile".

Quindi, i resti iniziano la discesa nelle profondità dell'oceano, dove altri animali continuano a consumare la carcassa. Alla fine, gli ultimi tessuti si decompongono e della balena rimangono solo le ossa. "La natura non spreca nulla", sottolineano gli autori del video.

Hanno anche osservato che, nonostante il gran numero di squali, che includeva due bianchi, più di 20 squali tigre, più di 15 squali leuca, diversi squali Odontaspididae e alcuni squali longimano: i sub si sono tuffati in acqua senza gabbia protettiva

Hanno registrato i video fino a quando non ha iniziato a diventare buio e, prima di andarsene, hanno spostato il corpo della balena lontano dalla costa, dove alcune reti potevano mettere in pericolo gli squali.