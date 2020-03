Led Zeppelin assolti dalle accuse di plagio per ‘Stairway to heaven’ – i due pezzi a confronto

La Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Nono Distretto Federale di San Francisco ha assolto la band britannica dall’accusa di plagio per la sua canzone più famosa e amata dai fan - ‘Stairway to heaven’.

Il caso era iniziato nel 2016 quando gli eredi di Randy California, ex chitarrista degli Spirit, avevano intentato una causa sostenendo che l’arpeggio iniziale con cui Jimmy Page dà il via alla ballata sarebbe stato copiato dal brano Taurus degli Spirit. L’accusa sembrava essere caduta dopo la prima assoluzione ma nel settembre del 2018 la Corte d’appello aveva risollevato il caso riscontrando vizi di forma e aveva ordinato di ripetere il processo. Il nuovo processo ha determinato che non esistono evidenze di plagio e assolto la band. I querelanti intenderebbero presentare tuttavia un nuovo ricorso.

Stairway to Heaven venne scritta nel 1971 dal chitarrista Jimmy Page e dal cantante Robert Plant per l'album dei Led Zeppelin IV. La canzone è considerata una delle più famose nel genere rock ed è inclusa in tutte le classifiche delle "migliori canzoni di sempre".

Qui a seguire trovate delle comparazioni dell’arpeggio incriminato. Valutate voi stessi se i giudici hanno sentenziato correttamente. Iniziamo dal pezzo degli Spirit, Taurus:

Comparazione degli arpeggi:

Analisi comparata da parte di un chitarrista professionista: