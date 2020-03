Nuova fiamma in vista? Ben Affleck e Ana de Armas beccati insieme a Cuba

Nelle immagini raccolte sul web dai fan dei delle due star, molte delle quali pubblicate dalla stessa Ana de Armas, è possibile notare come questi siano stati fotografati mentre si trovavano in compagnia l'uno dell'altra per le strade della città cubana.

Alcuni testimoni li avrebbero poi beccati mentre Affleck dava sfoggia della sua ottima conoscenza della lingua spagnola, discorrendo in maniera del tutto fluente con la de Armas.

📸 • clandestina99 via Instagram Stories pic.twitter.com/t4VZVNMM5q — Ana de Armas Brasil (@dearmasbr) March 6, 2020

Occorre ricordare che il protagonista del blockbuster Argo padroneggia alla perfezione lo spagnolo, avendo vissuto diversi anni in Messico durante l'adolescenza e avendolo studiato presso l'Università del Vermont. Oltre a ciò, nel suo 'curriculum', ci sono anche da contare i diversi anni di relazione con l'altra diva hollywoodiana Jennifer Lopez.

Quanto ad Ana de Armas, dopo essere nata a Cuba, ha studiato nella Scuola nazionale di Arte, prima di emigrare in Spagna dove si garantì una certa popolarità con la sua interpretazione nella serie spagnola El Internado. Nel 2014, ecco dunque l'approdo ad Hollywood e le collaborazioni con attori del calibro di Robert De Niro, Harrison Ford, Keanu Reeves e Daniel Craig, tra gli altri.

Nella loro ultima pellicola, Deep Water, basata sulla novella omonima di Patricia Highsmith e diretta da Adrian Lyne (Flashdance, 9 settimane e ½, Lolita) narra la storia di una famiglia benestante che passa per una crisi di coppia. La sua uscita è attesa per la fine dell'anno.