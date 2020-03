L'aeroporto di Fiumicino ai tempi del coronavirus: Al Bano attende i bagagli in una sala vuota

Il cantante è stato fotografato nell'aeroporto, mentre aspettava il bagaglio in una hall spettralmente vuota. Al Bano si trova a Roma per partecipare a una puntata di "Amici".

L'emergenza coronavirus ha svuotato lo scalo romano. A dimostrarlo è una foto apparsa sul web e diventata virale, che mostra il popolare cantante Al Bano solo, in una sala dell'aeroporto di Fiumicino totalmente deserta. Il cantante è l'unica passeggero che attende la restituzione del bagaglio accanto al nastro trasportatore. Un'immagine surreale che diventa simbolo della nuova normalità italiana ai tempi del coronavirus.

Un mio amico è a Fiumicino. In aeroporto solo lui e Al Bano. Che highlander! 💪🏻 #coronavirus #Covid_19 pic.twitter.com/eKTGSWA6id — Bianca Chiriatti 🎙 (@BiancaBerry88) March 5, 2020

E' stata una giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno a pubblicare la foto ricevuta dall'amico che l'ha scattata (l'unico presente in sala a parte il cantante). L'immagine ha suscitato molti commenti, alcuni ironici per la situazione particolare, altri di stima per il cantante.

Alcuni hanno citato le sue canzoni, come questo utente di twitter:

""E nel sole canterò!" A mio parere, il "leone di Cellino San Marco" è una(se non "la") più potente ugola canora che possiamo vantare a livello internazionale. Che forza, ereditata dai suoi genitori! In particolare, dalla sua cara madre con sani valori e principi".

"Gli fa un baffo lui", "Altro che mascherina! Lui ha il cappello antivirus!", hanno scritto altri.

Al Bano si trova a Roma per prendere parte a una puntata della famosa trasmissione televisiva "Amici", condotta da Maria De Filippi. La trasmissione si registrerà senza pubblico, per via delle norme di prevenzione e contrasto alla diffusione dell'epidemia.