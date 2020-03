Alto pilotaggio! Un aereo atterra sulla fusoliera senza subire gravi danni - Video

Un aereo con quattro persone a bordo ha subito un guasto tecnico che non ha permesso l'apertura del carrello di atterraggio. In questa circostanza, il pilota non si è fatto prendere dal panico e, seguendo le procedure previste in questo caso, ha fatto atterrare l'aereo senza usare il carrello.

Il video mostra come i passeggeri e dopo di loro il capitano scendano dall'aereo come se nulla fosse accaduto, con la sensazione che questo non è il primo atterraggio di fortuna di questo talentuoso pilota.