Johnny Depp potrebbe tornare di nuovo al ruolo di Jack Sparrow

Una fonte ha riferito alla testata We gor this covered che alcuni produttori degli studi Disney stanno ora cercando di riportarlo nel progetto. Nell'ottobre 2018, è stato annunciato che Depp era stato rimosso da questo ruolo.

Secondo We got this Cover, Craig Mazin (Chernobyl) e Ted Elliot (hanno contribuito a creare i precedenti film del franchise di avventura di Jack Sparrow) stanno scrivendo una sceneggiatura.

Disney Studios ha iniziato a tentare di riavviare Pirati dei Caraibi alla fine del 2018.

Quindi sono stati assunti i produttori di Deadpool, Paul Wernick e Rhett Reese, che avrebbero dovuto preparare la sceneggiatura, ma hanno lasciato il progetto all'inizio del 2019, i motivi non sono stati resi noti.