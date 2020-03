Pilota con sangue freddo si lancia nel vuoto per decollare - Video

A volte per rialzarsi bisogna toccare il fondo. Questo pilota per decollare ha dovuto testare a fondo questo detto filosofico.

In questo video si vede come il pilota avvia il motore di un aereo leggero situato sul bordo di una montagna. L'aereo inizia a muoversi e cade nel precipizio. A prima vista sembra che il pilota non sia in grado di virare verso l’alto, ma alla fine il naso dell'aereo si alza, e inizia a riprendere quota.

Questa impresa non ha lasciato indifferenti gli utenti di Instagram, che hanno elogiato il coraggio del pilota.

"Questo (video) mi ha fatto fermare il cuore!", Ha commentato vinnyboy69.

"L'aereo ha ali forti e il pilota ha delle palle grandi", ha scherzato ricardo_socio2.