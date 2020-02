Pura umiltà: Leonardo DiCaprio aiuta un turista smarrito - Foto

Il premio Oscar Leonardo DiCaprio ha sorpreso i suoi fan recitando in una scena insolita a New York.

L’attore stava camminando per le strade di Manhattan con il suo amico, l'attore Kevin Connolly - famoso per i suoi ruoli nella serie Entourage e Unhappily ever after - quando improvvisamente un passante si è avvicinato a loro con una mappa in mano.

Gli attori non si sono risparmiati quando hanno aiutato il turista disorientato e gli hanno mostrato la strada. E, a quanto pare, l'uomo non si è reso conto di essere di fronte ai famosi attori.

Leonardo DiCaprio helps out a lost tourist with directions in NYC https://t.co/OziOn0gp70 pic.twitter.com/8BvdNGVSZH — Gossipieh (@gossipieh) February 26, 2020

​Le immagini del simpatico incidente, catturate da un paparazzo, sono diventate subito virali.

I fan di DiCaprio hanno applaudito il gesto del famoso attore e hanno elogiato la sua umiltà e gentilezza.