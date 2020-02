Batmobile a Mosca, polizia la sequestra: è lunga 6 metri, larga 3,5 - Video

Batmobile in giro per le strade di Mosca, lunga 6 metri e larga 3.5 metri, la polizia la sequestra e multa pesantemente il conducente. Il veicolo proveniva effettivamente dagli USA.

Batman giunge a Mosca in missione segreta ma la polizia della capitale russa è attentissima e non può certo lasciarsi sfuggire un autoveicolo lungo 6 metri e largo 3,5 metri!

Sorpresa quando la polizia ha scoperto che effettivamente la batmobile proviene dagli USA, dove è stata forgiata in una carrozzeria specializzata in macchine fuori formato. Il suo acquirente è un giovane ricco evidentemente affascinato dal personaggio di Batman e dalla sua supercar.

La polizia lo ha bloccato per le strade della capitale e oltre a sequestrare il mezzo ha fermato il conducente di 32 anni, il quale è stato anche multato per aver violato praticamente tutte le leggi russe in materia di circolazione, tra cui la guida di un veicolo non autorizzato e senza immatricolazione.

Un portavoce del ministero degli interni, Vladimir Vasenin, riporta che le forze dell’ordine moscovite hanno sequestrato un’automobile realizzata con “un assemblaggio improvvisato e fuori da ogni regola”.

L’automobile, del valore di 800mila euro, si trova ora sotto sequestro in un deposito giudiziario.