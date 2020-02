La slow-motion di una zuffa tra due gatti giocherelloni fa impazzire il web

Gli utenti di un social network sono andati in delirio per un breve video che immortala la baruffa di due gatti al rallenty

Dal momento in cui il video è stato pubblicato, è riuscito ad ottenere oltre 207mila visualizzazioni e oltre 24mila like.

Le immagini mostrano come il loro amato padrone inizi a stuzzicare i felini con un giocattolo per gatti, fatto da una bacchetta con piume colorate.

Nel momento in cui la bacchetta resta sospesa tra i due gatti, uno dei due felini violentemente si precipita, ma con la zampa manca il bersaglio, andando a colpire il suo compagno.

Questo gesto provoca una zuffa, che con la slow-motion usce qualcosa da far suscitare invidia tra gli autori di Matrix..

Gli utenti dei social network hanno salutato con entusiasmo il nuovo video.

"Non combattere", ha chiesto _granny_p.

"Io e mia sorella", ha ammesso ashutosh_2_6.

"Ora questo è il mio video preferito", ha scritto vasquezchloe.