Un alce spaventato quasi travolge un gruppo di sciatori - Video

Un gruppo di sciatori in Svezia quasi è stato quasi travolto da un alce in corsa sulla pista di un resort sciistico.

Un alce scatenato è apparso all'improvviso su un'affollata pista da sci nella località di Åre, in Svezia. Fortunatamente, nessuno dei visitatori è stato travolto dall'animale al galoppo.

Il video è stato registrato da un turista usando una GoPro. Nel video si vede come l’uomo gira la testa per vedere chi lo stava inseguendo, e all’improvviso un grosso alce corre a tutta velocità giù per il pendio.

Il turista ha giusto il tempo di urlare per avvertire i suoi compagni sciatori, ma l’alce per fortuna non investe nessuno. L'animale ha letteralmente sfiorato uno degli sportivi prima di scomparire in lontananza mentre continua la sua corsa, senza fortunatamente causare gravi danni.

Il video è stato caricato sui social media poco dopo il fatto. Da allora è stato visto più di 61.000 volte.