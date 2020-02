Giappone, muore l'uomo più anziano sulla Terra: aveva 112 anni

Il 23 febbraio, in Giappone, si è spento alla veneranda età di 112 anni Chitetsu Watanabe, considerato l'uomo più anziano del pianeta Terra.

L'anziano signore è deceduto in una casa di riposo situata nella prefettura di Niigata, nel nordovest del Paese.

Il signor Watanabe, come riferito dall'agenzia nipponica Kiodo, appena qualche settimana fa era entrato di diritto nel libro del Guinness World Record come persona più longeva al mondo.

Nato il 5 marzo 1907 in una famiglia contadina, all'età di 20 anni Watanabe emigrò a Taiwan, dove visse per 18 anni prima di tornare in Giappone.

In precedenza l'uomo più anziano era considerato essere Masazo Nonaka, residente dell'isola di Hokkaido, morto a 113 anni il 20 gennaio 2019.

Come è noto, il Giappone è uno dei Paesi con l'aspettativa di vita più alta dell'interno pianeta. Secondo le statistiche del 2015, il numero di abitanti del Paese del Sol Levante con un'età superiore agli 80 anni ha superato i 10 milioni.