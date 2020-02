Utenti dei social sbalorditi dalla forza mostrata da un gatto che "si allena"

Da quando il video è stato pubblicato, è riuscito a guadagnare oltre 10mila visualizzazioni ed oltre 2mila like.

Le immagini presentate mostrano come un gatto rosso, afferrando abilmente con gli artigli il bordo della sua casa a più livelli, riesce a sollevare con forza le sue zampe per finire in una posizione più comoda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Смешные Котики 🐈😂😄 (@bestcatmem4iki) in data: 19 Feb 2020 alle ore 8:45 PST

Gli utenti del web hanno notato la caparbietà e l'atleticità mostrata nell'esercizio ginnico dal felino.

"Questo è quando anche un gatto riesce a fare un piegamento, ma tu no", ha osservato angel90sss.

"Super! Atleta", ha elogiato il gatto lidiia5432.

"Ricorda come salire al secondo piano di una zona riservata", ha scritto iozhikivanovich.