Ufologo individua sospetti velivoli alieni vicino alla ISS “in fuga dal coronavirus” - Video

L'epidemia in corso potrebbe comportare un aumento degli avvistamenti UFO poiché gli alieni potrebbero tentare di fuggire dal pianeta, ipotizza l’ufologo.

Sembra che un enigmatico veicolo spaziale alieno sia stato individuato nelle vicinanze della Stazione Spaziale Internazionale, se si vuole credere all'intrepido cacciatore di extraterrestri di Scott Waring.

Spiegando le sue scoperte nel suo blog "ET Database", Waring ha spiegato che stava guardando il feed live della NASA quando ha notato che la telecamera ingrandiva "uno strano oggetto proveniente da sotto la stazione spaziale", anche se l'autenticità del video ha fornito non può essere verificata immediatamente.

"Credevo che se fosse una capsula che sarebbe rientrata nell'orbita terrestre e poi sulla Terra. Ma quando questo oggetto è scomparso verso l'alto nello spazio profondo, mi ha letteralmente fatto esplodere la mente", ha scritto.

Waring ha anche ipotizzato che l'oggetto probabilmente non era una sorta di "nave spaziale con tecnologia aliena top secret USAF", in quanto la persona dietro telecamera appariva "sgomenta e impreparata per il suo aspetto improvviso".

Ha anche inserito l'epidemia di coronavirus in corso nell'equazione, ipotizzando che mentre l'agente patogeno si sta "diffondendo come un incendio fuori controllo", gli alieni che potrebbero essere presenti sulla Terra potrebbero decidere di fuggire dal pianeta.

"Se questo è vero, aspettatevi di vedere un grande aumento degli avvistamenti UFO mentre lasciano l'atmosfera terrestre", ha avvertito Waring.