Nutrizionista elenca gli alimenti che interferiscono con il sonno

Questo elenco include verdure e insalate crude, peperoncino, zenzero, cioccolato e liquirizia, nonché bevande contenenti caffeina.

Come ha spiegato il nutrizionista, la liquirizia, una pianta erbacea della famiglia dei legumi, contiene molto acido glicirrizico. Questa sostanza aumenta la pressione e influisce sull'equilibrio idrosalino, che può causare insonnia.

Le verdure crude attivano il tratto digestivo, impedendo al corpo di entrare nella fase del sonno profondo. Il peperoncino e lo zenzero accelerano anche il metabolismo e possono aumentare la temperatura corporea.

La caffeina stimola il sistema nervoso e può causare insonnia. Questa sostanza si trova non solo nel caffè, ma anche nel tè e in varie bevande energetiche. La teobromina, che fa parte del cioccolato fondente, agisce in modo simile.

Secondo l'esperto, chi soffre d'insonnia può provare a smettere di mangiare tardi per dare al corpo il tempo di sintonizzarsi per riposare