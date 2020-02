Trump pubblica video "bollywoodiano" in vista dell’imminente visita in India

"Non vedo l'ora di andare a trovare i miei amici in India!" - ha scritto Trump.

In un video tratto dal trailer del film indiano "Bahubali: The Birth of a Legend", Trump appare nei panni del protagonista, combatte i nemici sul campo di battaglia, cavalca un carro con sua moglie Melania e porta anche una figlia, Ivanka e suo marito, Jared Kushner. Inoltre, tra i personaggi del video montato, c'è il primo ministro indiano Narendra Modi.

Trump arriverà in India in visita di due giorni il 24 febbraio. Nell'ambito della visita, il leader americano visiterà la capitale di Nuova Delhi e la città di Ahmedabad nel Gujarat. Questo sarà il primo viaggio di Trump in India dalla sua elezione a presidente nel 2017.

Un recente sondaggio ha mostrato che l'approvazione nei confronti del presidente degli Stati Uniti tra gli indiani è passata dal 14 al 56% da quando è entrato in carica nel 2016, anche se molti sono sempre più scettici sul suo approccio aggressivo al commercio.

To celebrate Trump's visit to India I wanted to make a video to show how in my warped mind it will go......



USA and India united! pic.twitter.com/uuPWNRZjk4 — Sol 🎬 (@Solmemes1) February 22, 2020

​L'India ha grandi speranze per la visita di Trump e le autorità locali hanno fatto del loro meglio per fare una buona impressione. Tuttavia, questi elaborati preparativi non sono andati bene a tutti in India. Un partito indù in precedenza aveva criticato i piani del governo di nascondere una baraccopoli dietro un muro lungo il percorso che prenderà il corteo di Trump, e ha persino paragonato le disposizioni a quelle fatte per i reali britannici durante il periodo coloniale.