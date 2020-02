Credeva nella teoria della Terra piatta, muore lanciandosi con un razzo per dimostrarlo - Video

Mad Mike è stato ricordato dal grande pubblico per la sua fiducia nella teoria della Terra piatta. Nel 2018, ha detto all'Associated Press che la Terra era "a forma di frisbee" e che intendeva volare nello spazio per dimostrarlo.

Sabato, Hughes aveva in programma di salire fino a una quota di 1500m sul suo missile di fortuna nel deserto vicino alla città di Barstow, in California. Nel video girato dagli spettatori giunti per vedere il lancio, mostra come dopo il lancio il paracadute non si apre e l'uomo cade al suolo.

Per decenni, Hughes ha eseguito numeri estremi e stunt, dal saltare sulle limousine per lunghe distanze al volo su razzi realizzati con materiali improvvisati. Nel 2018, il razzo di Mike è salito a un'altezza di 579m e poi è atterrato nel deserto del Mojave, riporta il Los Angeles Times.