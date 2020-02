I problemi delle persone e degli animali "corti" - Video

Niente è impossibile, anche se assomigli più a una pagnotta di pane in cassetta con un grande sorriso e zampe corte e piccole. Se non ci credi, guarda questo video!

Un Corgi gallese è stato ripreso in un momento piuttosto imbarazzante: il cagnolino cerca di fare un tuffo, ma c'era un piccolo ostacolo (o piuttosto quattro piccoli ostacoli) sulla strada. Le gambe del cagnolino si sono rivelate troppo corte per superare il bordo che circonda la piscina ed entrare in acqua.

Tuttavia, con un piccolo sforzo il Corgi riesce a entrare nella piscina e nuota vittoriosamente via, nuotando con le sue zampe piccole ma efficienti.

