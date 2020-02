Nelle acque della Nuova Zelanda filmato squalo mentre azzanna una barca

Lo smeriglio o Mako Mako Kone, conosciuto comunemente come squalo mako o mako pinna corta, è uno squalo della famiglia Lamnidae, la cui lunghezza può raggiungere i 4,5 metri.

Nelle immagini si vede come il pesce predatore azzanna con i suoi denti il lato della barca, dopodichè molla la presa e si immerge in acqua. La barca non ha subito danni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riley Elliott (@thelifeofrileynz) in data: 1 Feb 2020 alle ore 9:35 PST



Elliott ha sostenuto che lo squalo non aveva intenzioni aggressive e probabilmente il morso era solo un tentativo per fare conoscenza con un grosso oggetto galleggiante in mare. Il biologo ha poi aggiunto che in seguito si è immerso per riprendere lo stesso squalo.