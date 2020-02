Atterraggio di fortuna e incendio, misterioso incidente a Miami pubblicato sul web - Video

Per fortuna nessuno è rimasto ferito, rassicura l’emittente CBS di Miami che spiega come i due passeggeri / piloti del piccolo aereo siano stati tratti in salvo dal pronto intervento dei mezzi di soccorso, per altro anch’esso filmato.

Maggiori dettagli non ne sono stati rivelati né il video girato dalla Yelvington Jet Aviation mostra didascalie. Si può ipotizzare che il velivolo, probabilmente un jet privato, sia stato costretto ad atterrare sulla pancia per mancata fuoriuscita dei carrelli, tuttavia le immagini mostrano che era già in fiamme all’inizio del frame quando l’atterraggio era appena iniziato, il che potrebbe far pensare anche ad altre ipotesi. Il titolo della pubblicazione in ogni caso parla chiaramente di ‘atterraggio sulla pancia’.

Si è trattato di un atterraggio sicuramente di fortuna in tutti i sensi, dato che i passeggeri effettivamente possono dire di essere stati ‘fortunati’, mai comunque come il famoso caso dell’aereo polacco che nel 2013 eseguì uno dei più spettacolari atterraggi di fortuna di tutti i tempi. Si trattò allora di un Boeing 767 della LAT che trasportava addirittura più di 200 passeggeri da New York e che atterrò a Varsavia tutto sulla fusoliera dopo aver scaricato il carburante.

Poche settimane prima un altro eroico pilota era riuscito a compiere una impresa simile con un trimotore 727 della stessa Boeing in Iran.

Gli atterraggi senza carrello sono molto pericolosi ma se i piloti possiedono la dovuta perizia e sangue freddo e, sopratutto, se ad attenderli a fondo pista ci sono già i pompieri, hanno alte probabilità di riuscita. Guardate invece cosa succede quando i carrelli funzionano correttamente e tutto è in ordine ma tira vento. Tanto vento.