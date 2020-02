Meteorite cade in Carelia ripreso da telecamera di sorveglianza

Nella regione di Segezha, in Carelia, una telecamera della compagnia Citylink ha catturato la caduta di un meteorite. Fenomeno molto meno raro di quanto in genere si creda.

Sul lato in alto a sinistra si vede chiaramente il corpo celeste entrare in atmosfera e poi impattare illuminando brevemente il cielo con un lampo.

Il fenomeno si è verificato alle 04:35 ora locale ed è durato in tutto circa sei secondi.

Secondo testimoni oculari, il fenomeno si è concluso con una forte onda acustica simile a quella di un potente tuono.

In realtà gli scienziati spiegano che fra meteoriti, piccolo asteroid e sopratutto polvere interstellare, sulla Terra cadono ogni anno molte migliaia di tonnellate di material.

Per fortuna abbiamo l’atmosfera a difenderci – quando questi oggetti entrano in contatto con questa, l’altissima velocità provoca un attrito tale da polverizzarli completamente. Solo i meteoriti più grandi riescono a passare e toccare il suolo. Persino il famoso ‘evento di Tunguska’ gli scienziati presumono sia stato provocato da una cometa che non riuscì a toccare terra nonostante i suoi circa 50 metri di diametro ed esplose a circa 5 km dal suolo.