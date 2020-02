Questo gatto non ha paura di niente, nemmeno di un alligatore - Video

Non irritare questo gatto, altrimenti ti sarà riservato lo stesso destino! Questo animale audace è stato filmato mentre lotta con un alligatore per del cibo.

Quest'ultimo cerca di afferrarlo ma invano: viene colpito dal felino.

Questo gatto non sembra sapere cos'è la paura: colpisce con la zampa un alligatore e non fa un passo indietro. Dopo molti tentativi di avvicinarsi al cibo e uno sguardo che dice tutto, il rettile si arrende e torna in acqua.

Questo video pubblicato nel 2010 ha riacquistato popolarità su Twitter. È stato visto più di 5.000.000 di volte e commentato più di 8.000. Alcuni utenti di Internet cercano di spiegare il comportamento degli animali, altri non approvano colui che li filma: "Io sarei fuori di testa se il mio animale domestico fosse accanto a un alligatore!"