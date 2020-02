Voglio la mamma! Vetrata separa cucciolo di Golden Retriever dalla sua mammina - Video

Questo video mostra che anche i cuccioli di animale, proprio come i bambini, non possono davvero vivere senza la propria mamma.

Un video, recentemente pubblicato sulla pagina Instagram toomanygoldens, mostra una scena piuttosto tenera, in cui un cucciolo di Golden Retriever si alza sulle zampe posteriori nel tentativo di spostare una vetrata che lo separa dalla sua mamma, la quale a sua volta si sta godendo una bellissima giornata di sole approfittando per fare un bagno in piscina.

Come spiegato dall'autore del video nella risposta ad uno degli utenti che chiedeva delucidazioni in merito, il vetro protettivo è stato posto sul bordo della piscina per impedire all'impavido cucciolo, evidentemente ancora troppo piccolo per nuotare in piena autonomia, di correre rischi avvicinandosi troppo all'acqua.