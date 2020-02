Rivelate le sette attrazioni che hanno deluso i turisti

Gli esperti del portale hanno condotto uno studio tra 17mila utenti. Un quarto (26%) di loro ha affermato che quando ci si reca a Parigi, si può evitare di visitare la Torre Eiffel. I viaggiatori non sono contenti della grande fila per i biglietti e della folla sul ponte di osservazione. Secondo i turisti, è meglio guardare la torre da una breve distanza.

La Moschea Blu di Istanbul ha deluso il 19% degli intervistati: "Si è rivelato non blu, ma all'interno c'erano molte persone e puzzava".

Ma i turisti hanno notato di essere rimasti molto soddisfatti della visita "della più bella Moschea di Solimano".

Un altro 16% degli intervistati è deluso delle piramidi in Egitto. Si sono lamentati delle "pile di immondizia" ed hanno aggiunto che "per lo sviluppo del Cairo, alcune piramidi si possono anche ammirare dai ristoranti in strada".

Il 13 percento dei turisti non è stato colpito dal nido di rondine in Crimea, un castello non lontano da Jalta. Inoltre, i viaggiatori hanno affermato che questo posto è bellissimo solo nelle fotografie su internet o dal mare "e quando ci si avvicina tutto il fascino scompare".

Un utente su dieci è rimasto deluso dal Ponte Carlo a Praga, definito come un "ponte di pietra ordinario".

Chiudendo la lista ci sono due attrazioni che hanno ricevuto lo stesso numero di voti, l'8% ciascuno: il Manneken Pis a Bruxelles (statua in bronzo di un bambino che fa la pipì) e Versailles alla periferia di Parigi.