Medici tedeschi raccontano cosa mangiano per essere sani

Antonia Beitzen-Heineke del Centro di Oncologia di Amburgo mangia quotidianamente verdura, frutta e cereali integrali, nonostante trascorra molto tempo in clinica. L'oncologa ha raccomandato una dieta ricca di fibre ed equilibrata per la prevenzione del cancro. La carne rossa, secondo la dottoressa, dovrebbe essere consumata non più di una o due volte a settimana. Beitzen-Heineke consiglia di rinunciare alle bevande zuccherate, sostituendole con acqua e tè senza zucchero. In questo modo secondo l'oncologa, è possibile prevenire non solo il cancro, ma anche l'obesità e il diabete.

Anche l'oculista Karsten Dutschke del Baden-Württemberg cerca di consumare quotidianamente frutta e verdura fresca. Inoltre, ha ricordato l'importanza degli antiossidanti che hanno un effetto positivo sugli occhi.

Oliver Tobolski, medico sportivo e chirurgo della clinica ortopedica sportiva di Colonia, cerca di bere più acqua. Mangia inoltre noci macadamia, ricche di proteine ​​per colazione così come di omega-3 e omega-6. Per pranzo, preferisce un'insalata con tacchino. Per cena, può mangiare la pasta, ma deve essere cereale o integrale.

Il membro dell'Associazione dei dermatologi tedeschi Jens Tesmann, in un'intervista al portale, ha ricordato che occorre bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno per mantenere una pelle sana. Inoltre ha raccomandato di mangiare meno carne, in particolare di maiale, che può provocare infiammazioni, ed ha anche consigliato di ridurre il consumo di alimenti con zucchero. Per una pelle sana, secondo il dermatologo, è importante che il corpo riceva antiossidanti. In particolare ha ricordato la vitamina C presente negli agrumi, nel kiwi e nel pepe, così come la vitamina E. Lo zinco, ha affermato, è importante anche per la salute della pelle. Tesmann ha ricordato che lo zinco si trova nella farina d'avena e nella carne magra.

Katharina Bergmann, cardiologa di una clinica dell'Università di Monaco di Baviera, si sforza di applicare il principio della "nutrizione pulita", ovvero di utilizzare alimenti senza additivi artificiali, nonché cibi poco lavorati. Durante la cottura, cerca di evitare sale e zucchero. La Bergmann ha consigliato di mangiare cibi contenenti acidi grassi omega-3, che sono importanti per il cuore ed i vasi sanguigni.