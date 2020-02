Sarete d'accordo che provare a fare qualcosa che avete sempre desiderato e fallire, è meglio che non provarci neanche?

Su internet è apparso un video che mostra uno scoiattolo grigio che tenta energicamente di arrampicarsi su un palo verde che sembra essere una lanterna all'aperto.

Quando lo scoiattolo arriva quasi in cima al palo, inizia di nuovo a scivolare giù. L'animale non sembra molto turbato per il suo fallimento e tenta più volte dopo un po di riposo.