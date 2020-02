Mangiarlo o non mangiarlo? Un gatto dubbioso fa divertire il web

Dal momento della pubblicazione il video ha guadagnato oltre 120mila visualizzazioni.

Le immagini mostrano come un gattino birichino accarezza delicatamente un pappagallo bianco, che inizialmente non sospetta il tradimento dell'amico. Ad un certo punto il gatto non nasconde la felicità per quello che sta accadendo e inizia a leccarsi i baffi.

Questo comportamento chiaramente non intimorisce il pappagallo, che sbatte freneticamente le sue ali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 😽Забавные животные😺 (@zoo_pozitiv) in data: 11 Feb 2020 alle ore 8:47 PST

Molti utenti hanno ipotizzato che se non ci fosse stata la telecamera, il gatto avrebbe mangiato il pappagallo sicuramente.

L'utente rychkova.liubov è sicura che il gatto attaccherà "certamente" il pappagallo.

"Un predatore è un predatore", ha scritto nei commenti al video.

Non condivide la stessa opinione bisho07519, convinta che il felino non abbia cattivi piani.

"Non si mangiano gli amici", ha scritto l'utente.

Una via di mezzo è la posizione di jackie_dreamcatcher.

"Voglio ma non posso, a quanto pare è vicina la padrona che punirà il gatto se cercherà di mangiare il pappagallo", ha commentato.