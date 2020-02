India, giorno di San Valentino: estremisti indù fanno “sposare i cani” per protesta - Video

Un video condiviso su Twitter giovedì mostra i membri di Bharat Sena, un gruppo indù che mira a regolare la moralità pubblica, che fa sposare due cani in pubblico per mettere in guardia le persone contro manifestazioni pubbliche di affetto a San Valentino nello stato meridionale della città di Coimbatore, nel Tamil Nadu.

I membri del gruppo possono essere visti con dei cani agghindati con ghirlande di calendula, un rituale tradizionale nei matrimoni indù, mentre molti altri sono in piedi dietro le “bandiere zafferano”. Nelle tradizionali norme indiane, le ragazze non sposate non dovrebbero uscire con amici maschi in pubblico.

Members of Bharat Sena marrying two dogs off in #Coimbatore on Wednesday condemning #ValentinesDay celebrations in the city. pic.twitter.com/wd8LkFiFXr — Megha Kaveri (@meghakaveri) February 13, 2020

​Un altro gruppo indù di nome Hindu Sena ha chiesto il "risveglio indù" dicendo che non tollererà l’affetto mostrato in pubblico. Ha avvertito che denuncerà le coppie alla polizia se si verificheranno tali violazioni.

In passato, si sono verificati incidenti in cui dei gruppi indù hanno fatto sposare con la forza delle coppie che celebravano il giorno di San Valentino.