"Buffet a pranzo": una gatta che allatta i cuccioli commuove i social

Dal momento della pubblicazione il video è riuscito a guadagnare più di 85mila visualizzazioni.

Nelle immagini si può vedere come una gatta, allungando al massimo le zampe e chiudendo forte gli occhi, si concede ai suoi 6 gattini affamati. I cuccioli non si staccano per un secondo dalla madre e sono così presi dal "pranzo" che si disinteressano completamente della telecamera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 😽Забавные животные😺 (@zoo_pozitiv) in data: 25 Gen 2020 alle ore 3:37 PST

La "poppata" e la posa della mamma gatta stessa non hanno lasciato indifferenti gli utenti.

"Che felice, semplicemente adorabile", ha scritto svetik_zhitk.

"La povera mamma è già stanca di resistere, si è arresa", ha detto segizbaevaz.

"Buffet a pranzo", ha sottolineato andronova_ludmila_.