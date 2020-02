Ecco come una balena divora un banco di pesco in un colpo solo - Video

Se hai mai voluto vedere qual è la tattica più efficace per farti una bella mangiata se sei una balena, questo video ti offre una buona opportunità di vederlo in azione.

La bocca di un esemplare adulto di questi cetacei è di solito così grande che gli permette d'ingoiare un'intero banco di pesci.

Nel video pubblicato su Twitter è possibile vedere come uno di questi mammiferi acquatici spalanca la bocca per catturare il maggior numero possibile di pesci. Oltre a spaventare gli altri abitanti marini, il gesto ha generato turbolenze in acqua.

"Se le balene fossero squali, l'oceano sarebbe molto più interessante", ha scritto @ BlueJayBird0.

"Gli umani sono in sovrappeso?", ha chiesto ironicamente @TyDimSum.