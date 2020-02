Florida, delfini uccisi brutalmente: offerta ricompensa di $ 20.000 per informazioni

La polizia locale ha avviato un'indagine e la National Oceanic and Atmospher Administration (NOAA) ha offerto una ricompensa di $ 20.000 per qualsiasi informazione collegata al recente ritrovamento di due delfini uccisi in maniera brutale.

I funzionari hanno pubblicato l'offerta dopo essere stati informati di due casi in cui la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission ha scoperto i corpi di due delfini deceduti nella stessa settimana.

In una dichiarazione rilasciata martedì, il NOAA ha indicato che i biologi con l'agenzia per la fauna selvatica hanno trovato la prima carcassa al largo delle coste di Naples "alla fine della scorsa settimana" e che il delfino era stato "ferito a morte da quello che sembrava essere un proiettile e / o un oggetto appuntito".

Il secondo delfino è stato trovato "nella stessa settimana" dal rifugio della Costa Smeralda con un "proiettile nel fianco sinistro" nelle acque lungo la spiaggia di Pensacola.

Entrambe le morti arrivano mesi dopo che un delfino è stato trovato morto al largo dell'isola di Captiva del Sunshine State a maggio 2019. All'epoca, i biologi NOAA avevano riferito che l’autopsia del delfino di tursiope ha rivelato che era morto a causa di "un oggetto simile a una lancia inserito nella sua testa mentre era vivo".

Allo stato attuale, i funzionari ritengono che tutti e tre i casi siano legati al fatto che la gente nutre delfini selvatici nella zona, un atto che nel tempo fa sì che i mammiferi associno il cibo agli umani. In alcuni casi, tale collegamento può portare ad incontri dannosi o mortali.

"Il delfino al largo di Naples e quello di Captiva l'anno scorso erano probabilmente in quella che abbiamo chiamato posizione dell'accattonaggio", ha detto al Fort Myers News-Press Stacey Horstman, un esperto di delfini dal naso a bottiglia con il NOAA.

"Penso che sia davvero difficile per molte persone vedere come una cosa semplice come offrire cibo a un delfino possa portare a comportamenti scioccanti ed eclatanti come questo", ha continuato. "Non ci pensano quando li nutrono."

La gente della zona, e in particolare quelli che incontrano i delfini durante le gite, sono esortati a non nutrire i mammiferi acquatici, anche quando sembrano di chiedere cibo.

Tracy Dunn, vicedirettore della divisione sud-est dell'Ufficio delle forze dell'ordine del NOAA, ha invitato i residenti locali a contattare le forze dell'ordine qualora avessero informazioni relative ai decessi.

"Questi casi raramente possono essere risolti senza il pubblico", ha affermato in una nota.

Ai sensi del Marine Mammal Protection Act, le persone ritenute colpevoli di alimentazione, molestie, caccia o uccisione dei delfini rischiano fino a un anno di reclusione o una multa di $ 100.000. Il NOAA ha notato che un uomo del Kansas in vacanza in Florida è stato recentemente multato di $ 1.250 per aver dato da mangiare a un delfino.