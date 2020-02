La lotta tra un gattino ed uno scoiattolo "cowboy" manda in delirio il web

Le immagini finite su internet mostrano come uno scoiattolo, in piedi in posa da combattimento di fronte ad un piccolo gattino, lo "prende di mira" e dopo un secondo si avventa ferocemente sul micio spaventato e in pochi secondi fa un incredibile salto mortale attorno al felino. Inoltre lo scoiattolo "cowboy" si aggrappa con le zampe sul pelo e per qualche tempo "si blocca" in sella al gattino.

L'insolita plasticità e il duro carattere dello scoiattolo "volante" hanno "fatto esplodere" i social network.

"Una specie di bestia spaventosa e selvaggia! Povero gatto", ha scritto gruzoperevozki_sochi.

"Il gatto è rimasto persino confuso da questa impudenza", ha osservato prosto_olla.

"Cowboy! Così abilmente in sella ad un gatto!" - scrive zalinamindzaeva2770.