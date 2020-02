Centenario giapponese entra nel Guinness come la persona più anziana del mondo

Il centenario giapponese Chitetsu Watanabe, che ora ha 112 anni, ha ricevuto un certificato dal Guinness dei primati come la persona più anziana del mondo, ha riferito Kyodo mercoledì.

Secondo lui, Watanabe ha ricevuto un certificato del Libro dei record Guinness presso la casa di cura di Niigata dove risiede.

Watanabe nacque il 5 marzo 1907 da una famiglia di contadini e si trasferì a Taiwan all'età di 20 anni, dove trascorse 18 anni prima di tornare in Giappone.

Prima di lui, Masazo Nonaka di Hokkaido, morto all'età di 113 anni il 20 gennaio 2019, era considerato la persona più anziana del mondo.

Come precedentemente riportato, il numero di persone in Giappone con più di 80 anni per la prima volta ha superato i 10 milioni nel 2015.