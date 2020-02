Corri o ti prendo! Un incontro ravvicinato tra due pericolosi felini - Video

Una guida safari ha catturato il momento esatto in cui una leonessa si avvicina di soppiatto a un leopardo che resta pietrificato per alcuni secondi resosi conto della situazione.

Nelle immagini si vede come il giovane leopardo non si rende conto di essere tenuto d’occhio da una leonessa a pochi metri da lui, fino a quando non la vede e per lo spavento rimane paralizzato per alcuni secondi. Quindi si prepara cautamente a fuggire, ma la leonessa decide d'inseguirlo.

Tuttavia la leonessa, anche se fa un grande sforzo, non riesce a raggiungerlo.

Infatti il leopardo è molto più veloce di qualsiasi leone ed è stato in grado di scappare abbastanza velocemente da rifugiarsi in cima a un albero, mettendosi al sicuro.