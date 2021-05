Protesta scioccante: animalisti spagnoli confezionati come “carne umana”

Sabato attivisti vegani hanno lanciato un’iniziativa piuttosto scioccante nel centro della capitale spagnola per attirare l’attenzione pubblica sul problema del consumo della carne.

Sabato nel centro di Madrid gli attivisti animalisti hanno organizzato un’azione di protesta contro il consumo della carne. L’iniziativa lanciata dall’orgnizzazione internazionale per i diritti degli animali AnimaNaturalis ha visto coinvolgere circa dozzina di partecipanti.

Gli attivisti nudi e macchiati di sangue finto fingevano di essere carne umana confezionata per la vendita. La protesta scioccante ha destato tanto scalpore nella capitale spagnola.

Dato che la Spagna ha il secondo più alto consumo di carne in Europa, secondo i dati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), la coordinatrice dell'ONG AnimaNaturalis, Cristina Ibanez, crede che sia necessario invitare le persone a riflettere “sul rapporto tra il nostro appetito per la carne e le sue terribili conseguenze, che sono, oltre alla terribile sofferenza degli animali, la proliferazione di malattie e la distruzione del pianeta".