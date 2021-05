Il più stiloso dello zoo: ecco come si fa una pettinatura alla moda a un alpaca

L’alpaca dello zoo di Chelyabinsk, città russa degli Urali, non poteva nemmeno immaginare che sarebbe diventato un’icona della moda. Ma grazie alla sua nuova pettinatura l’animale si può sentire una vera star.

Il taglio annuale è una procedura igienica obbligatoria e necessaria per proteggere l'animale dal colpo di calore durante il periodo estivo. Prima questa procedura era fatta dai dipendenti dello zoo in un modo semplice ma per questa volta hanno deciso di invitare dei groomer professionisti per fare all’animale un taglio stravagante.

I groomer, che non hanno mai fatto un taglio a un alpaca, hanno raccontato che il processo non ha provocato nessuna complicazione e che è più difficile tagliare la pelle a un gatto che a un’alpaca.