9 maggio: la festa con le lacrime agli occhi - Video

Il 9 maggio la Russia e gli ex paesi sovietici festeggiano la Giornata della Vittoria dell'esercito sovietico sul nazismo nella Seconda guerra mondiale. Per il popolo russo questa data è sempre stata una festa con le lacrime agli occhi.

Il Giorno della Vittoria è una delle feste principali per la Russia e per gli ex paesi sovietici, il giorno in cui si ricorda l’evento che trasformò la storia dell’Europa: la Vittoria dell’esercito sovietico sul regime nazista. Ma è anche un giorno di lutto per le persone cadute durante questa terribile guerra.

Non c'era una sola famiglia in Unione Sovietica che non era stata toccata personalmente dalla guerra. Il 9 maggio è sempre stato il giorno con le lacrime agli occhi in cui si onora la memoria di quelli che non sono tornati a casa.

Vi invitiamo ad ascoltare il discorso di Yuri Levitan , conduttore radiofonico sovietico, che annunciò la Vittoria dell’esercito sovietico sulla Germania nazista. Le parole di Levitan vennero recepite con lacrime ed esultazioni. La gente scese per le strade centrali per abbracciarsi e baciarsi, celebrando la Grande Vittoria. La Grande Guerra patriottica proseguì per 1418 giorni e provocò la morte di oltre 27 milioni di persone.

Oggi per tutto il territorio dell’ex Unione Sovietica si svolgono festeggiamenti e cerimonie per onorare le vittime della guerra.