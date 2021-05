Giappone: fondi Covid spesi per una statua di calamaro gigante

Le autorità locali della città giapponese di Noto hanno deciso di spendere i soldi del fondo di sostegno per il Covid-19, installando una statua di calamaro gigante. Una spesa che non è stata tanto apprezzata dai cittadini.

Nella città di Noto, nella prefettura di Ishikawa in Giappone, le autorità locali hanno speso i soldi del fondo di soccorso Covid-19, assegnato dal governo centrale per combattere gli effetti della pandemia, per installare una statua di calamaro gigante alta 13 metri.

I ristori elargiti dal governo giapponese hanno l’obbiettivo di coprire le spese della sanità e risollevare le economie locali. Le autorità di Noto, però, hanno deciso di investire una somma cospicua per posizionare un calamaro enorme considerato una specialità culinaria della regione.

I residenti locali non hanno apprezzato questa decisione, ritenendo che i soldi del fondo debbano essere spesi per le esigenze più importanti e urgenti. Le autorità di Noto tuttavia credono che il calamaro gigante possa aiutare nel rilanciare l’economia della città, attirando i turisti che a causa della pandemia non visitano più la regione nipponica.