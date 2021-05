Avatar digitale per gli italiani: nipote di Berlusconi lancia la prima 'fabbrica' di avatar in 3D

Crearsi un avatar digitale non è più una tecnologia da film di fantascienza. Ora la possibilità di avere una propria copia in 3D arriva dall’Italia grazie all’iniziativa lanciata dal nipote di Silvio Berlusconi.

Billy Berlusconi, nipote dell’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, ha fondato la prima "fabbrica" di avatar digitali in Italia. La tecnologia permette di replicare un individuo intero attraverso la scansione digitale del corpo.

Per creare una copia in 3D di se stessi bisogna entrare in una cabina Bodyscanner che è in grado di replicare tutte le informazioni fisiche: le misure, le taglie e gli indici di massa corporea. La tecnologia faciliterebbe gli esami medici e aiuterebbe a creare un piano di allenamenti più personalizzato. L’avatar digitale potrebbe essere usato anche dai servizi di shopping online per selezionare gli abiti più adatti.

I residenti di Milano e Torino possono ora creare il proprio avatar digitale negli appositi showroom dotate delle cabine con lo scan.