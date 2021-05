L'astrofotografo registra straordinari timelapse della superficie del Sole

Questo astrofotografo con sede a Netanya, in Israele, ha utilizzato il suo telescopio e la sua fotocamera per catturare incredibili timelapse della superficie del Sole.

Il 30 aprile David Dayag ha filmato per oltre cinque ore per creare un timelapse della superficie del Sole. Il video mostra chiaramente due macchie solari di dimensioni così enormi che in realtà sono circa tre volte le dimensioni del nostro pianeta.